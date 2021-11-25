مواعيد عرض مسلسل «موضوع عائلي» أول بطولة مطلقة لماجد الكدواني

تعرض منصة «شاهد» الليلة أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “موضوع عائلي” للنجم ماجد الكدواني.

مواعيد عرض موضوع عائلي

و يعرض مسلسل موضوع عائلي بشكل أسبوعي لمدة 3 أيام فقط على منصة شاهد حيث يعرض المسلسل من الخميس إلى السبت والعمل مكون من 10 حلقات و يتميز بصورته التي تشبه الأفلام السينمائية.

ويعتبر مسلسل «موضوع عائلي» البطولة الأولى لماجد الكدواني، على الشاشة الصغيرة، كما يُعد أولى تجارب «ماجد الكدواني»، في دراما المنصات الإلكترونية.

وأقامت المنصة منذ أيام مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق المسلسل بحضور صناعه ونجوم وكشف أبطال المسلسل عن تفاصيل و كواليس العمل خلال المؤتمر الصحفي للمسلسل وتخلل المؤتمر الصحفي عرض أول حلقتين من المسلسل للنقاد والصحفيين ونال العمل إرشادات واسعة من الحضور.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق خلال 10 حلقات، وبه لمسة كوميدية خفيفة عن علاقة الآباء بالأبناء.

و يجسد «ماجد الكدواني»، خلال أحداث المسلسل دور «شيف» يواجه مع عائلته العديد من الصراعات والأزمات، فيما تجسد الفنانة رنا رئيس، دور ابنته التي تدرس في المرحلة الجامعية.

وتعاقد الكدواني على مسلسل «موضوع عائلي» قبل 3 أشهر، وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال «الكدواني» بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يشارك في بطولة مسلسل «موضوع عائلي» كل من؛ ماجد الكدواني وشيرين رضا، وأمينة خليل، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وإيناس كامل ومحمد رضوان، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.