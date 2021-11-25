«ثقافة بني سويف» تناقش البطالة وتأثيرها على الفرد والمجتمع

نظم فرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية، في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في حل المشكلات المجتمعية.

وعقد بيت ثقافة أهناسيا المدينة، محاضرة عن "البطالة وأثرها على الشباب" حاضرها سمير جابر، وتحدث خلالها عن مفهوم البطالة وأنواعها وأسبابها ودور الدولة المصرية في التصدي لها.

كما قدمت مكتبة أبو صير الملق، حلقة نقاشية بعنوان "طفل اليوم رجل الغد" أدارها ياسين عبدالعال، والذي تناول مراحل التربية المختلفة للأطفال وأهمية كل مرحلة والتنشئة السليمة بإعداد الطفل ليكون رجل المستقبل، هذا بجانب ورشة حكي بعنوان "بابا جاي امتى"، بينما ناقشت مكتبة منشأة عاصم كتاب "المعذبون فى الأرض" تأليف د. طه حسين.

ونظمت مكتبة دلاص، حلقة نقاشية عن "الهجرة غير الشرعية" تناول خلالها محمد إبراهيم، دور الإعلام في مكافحة أضرار الهجرة غير الشرعية، كما نفذت مكتبة سمسطا، ورشة حكي بعنوان "أنا والنمر" تأليف نشأت المصري، بجانب ذلك قدم بيت ثقافة أبو صير، عرض فني لفرقة أبو صير الملق، للموسيقى والغناء الشعبي إشراف ياسر رأفت، وورشة فنون تشكيلية لعمل باقة زهور.

وأعد الفرع، محاضرة حول "القصة عند إحسان عبد القدوس" حاضرها الأديب والصحفي جمال عبدالعلي، والذي أوضح أن كتابات إحسان عبدالقدوس، تحمل نكهة الكتابة الاجتماعية المصرية بكل مستوياتها الطبقية، وكأنه أقرب إلى المشخصاتي الذي يضع الشخصية الدرامية بوصفها.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتهدف تلك الأنشطة إلى نشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، من خلال تلك الأنشطة المختفلة.