«مستقبل وطن» يُنظم ندوة توعوية حول الجمهورية الجديدة بأسيوط

نظمت أمانة الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، بقيادة النائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب، ندوة بعنوان "إلغاء حالة الطوارئ... الجمهورية الجديدة للرئيس السيسي تكتب عهدا جديدا لمصر".

عقدت الندوة تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط، والنائب اشرف رشاد الشريف، أمين عام الحزب، والنائب الأول لرئيس الحزب.

يأتي ذلك في ضوء الدور التوعوي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، كمؤسسة حزبية يقع على عاتقها قضايا وطننا الغالي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تكامل كافة مؤسسات الدولة في القلب منها المؤسسات الحزبية.

وتم تنظيم الندوة بمجلس مدينة البدارى اليوم الأربعاء، حاضر فيها النائب الدكتور ناصر عثمان أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس النواب، والدكتور حسام محمد السيد أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة اسيوط.

ووصف الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حالة الطوارئ بعد استمرار العمل به لنحو أربعة عقود بـ"التاريخي" خاصة وأنه يأتي في ضوء ما تتمتع به الدولة المصرية من أمن وأمان واستقرار والعمل الدؤوب لتحقيق التنمية، وهو ما يعني أنه لا توجد إجراءات استثنائية تستدعي العمل بقانون الطوارئ ويؤكد أن الدولة المصرية تخلصت من كل من كان يفكر في تعكير صفوها من إرهابي دنيء أو جماعات تخريبية.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة، تأتي بمعالم وملامح واضحة، يسودها العمل والبناء وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة، والتي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أرسى تلك القواعد، لجمهورية تسعى لتحقيق جودة حياة المواطنين المصريين، والتي بدت جلية في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وبناء مدن جديدة، وعملية تطوير شاملة في كافة المجالات.