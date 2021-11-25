الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لما جبريل» تقدم تغطية خاصة لـ«افتتاح طريق الكباش» على «Extra News»

لما جبريل
لما جبريل

تقدم الإعلامية لما جبريل، تغطية خاصة للحدث العالمي «افتتاح طريق الكباش» على شاشة «Extra News» اليوم، والذي يشهد الحفل الملكي بقيادة الموسيقار نادر عباسي. 

وتبدأ احتفالية «طريق المواكب الكبرى» في السابعة والنصف مساء اليوم، وتمتد لمدة ساعتين، وتتخللها فقرات فنية رائعة، على غرار احتفالية المومياوات الملكية، ومن بينها فقرة يحييها النجم محمد حماقي.

ويقدم الموسيقار المصري العالمي، نادر عباسي، موسيقى حفل الافتتاح، بنفس الآلات المستخدمة قديمًا على جدران معابد الكرنك.

وانتهت أعمال تزيين الشوارع والميادين والأسواق بمحافظة الأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقى المصاحبة لها، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والشركة المنفذة للفعالية، وهي الشركة ذاتها التي نفذت حفل نقل المومياوات الملكية.

وتتضمن الاحتفالية عروضًا موسيقية كانت أساسية لدى المصري القديم، إلى جانب رقصات أكروباتية مميزة، مع استخدام اللغة المصرية القديمة.

وتمثل هذه الاحتفالية إحياء لـ«عيد الأوبت» الذي كان يحتفل به المصريون القدماء، حيث ستتضمن خروج موكب مقدس من مجموعة معابد الكرنك إلى معبد الأقصر.

ويستعد ملايين من عشاق الحضارة المصرية القديمة على مستوى العالم، لمتابعة الاحتفال الأسطوري بمناسبة افتتاح طريق الكباش الأقصر الكرنك، اليوم الخميس، والذي يتضمن عروضًا فنيه مميزة وأوركسترا موسيقي، بحضور نخبة من النجوم والمشاهير والأثريين من دول العالم المختلفة.

وينتظر الملايين، البث الحي المباشر لاحتفالية افتتاح طريق الكباش، من مدينة الأقصر، وذلك عبر القنوات الفضائية المصرية والعالمية، منها القناة الأولى بتردد 11765، والقنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات ومن بينها: «ON» و«cbc» وغيرهما من القنوات المصرية. 

لما جبريل الإعلامية لما جبريل الموكب الملكي افتتاح طريق الكباش الأقصر extra news

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