الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع نصاب زعم تيسير الحصول على قروض لتمويل المشروعات

التحقيق
التحقيق

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال، بزعم تيسير الحصول على قروض لتمويل المشروعات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وجاءت تفاصيل التحقيقات في الواقعة، والتى تضمنت استجواب المتهم حول الاتهامات الواردة بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، والتي كشفت قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الإجتماعية لرعاية الأيتام - له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة)، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بـوك" وبعض القنوات الفضائية عــن قيام المؤسسة المشار إليها بمنح قروض مقابل قيام المواطنين راغبى الحصـول على القروض بدفع "مبلغ مالى" كرسوم استعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة، ثم يقوم المذكور بالاستيلاء على قيمة تلك الرسوم لنفـسه، بزعم عدم توافر الشروط فى العملاء المتقدمين للحصول على القروض، فضلاً عن عدم حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام القانون.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي ضمت صور بطاقات رقم قومى للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة - كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبى الحصول على القروض)، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتى عميل قاموا بسداد رسوم استعلام للمؤسسة بلغت قيمتها مائة ألف جنيه، بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى المؤثم.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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