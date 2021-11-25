«الهدمى» يحذر من التصعيد الاستيطانى فى القدس المحتلة

حذر وزير شئون القدس فادي الهدمي، من التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، عبر سلسلة من المشاريع الاستيطانية، ستؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وذكر الهدمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال بصدد الموافقة على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية بالمدينة في أضخم عدوان استيطاني منذ احتلال المدينة عام 1967.

وقال الهدمي: إن "المصادقة على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس البالغة مساحتها 1243 دونمًا من شأنه عزل القدس من ناحيتها الشمالية وفصلها عن محافظة رام الله".

وأضاف أن المخططات تشمل إقامة 1250 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة "جفعات هاماتوس"، ما يعني عزل القدس الشرقية بشكل كامل عن مدينة بيت لحم.

وأشار إلى أن تنفيذ مخطط "E1" الذي يشمل بناء 3500 وحدة استيطانية سيعزل القدس من ناحيتها الشرقية عن الضفة الغربية ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي من خلال حزام من الوحدات الاستيطانية.

وقال وزير شئون القدس: إن سلطات الاحتلال تقوم بأعمال بناء استيطاني في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبوغنيم، وفي مستوطنة "غيلو" على أراضي بيت صفافا ومستوطنة "رامات شلومو" على أراضي شعفاط، وتربطها بسلسلة من الشوارع والأنفاق.

وأضاف: "من شأن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية إقامة حزام استيطاني ضخم يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية وتحويل المدينة إلى كانتون معزول".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إلى جانب الاستيطان طرد عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وبلدة سلوان بالترافق مع زيادة ملحوظة في عمليات هدم المنازل الفلسطينية، مبينًا أنه منذ بداية العام الجاري تم هدم أكثر من 140 مبنى بالقدس.

وأضاف الهدمي: "ما يجري في المدينة بات يستدعي من المجتمع الدولي تحويل أقواله إلى أفعال بوقف عمليات الاستيطان والضم والهدم والتهجير والإخلاء القسري للسكان".