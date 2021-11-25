فنادق الأقصر ترفع شعار كامل العدد تزامنا مع افتتاح طريق الكباش

أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن فنادق مدينة الأقصر تشهد ارتفاعا كبيرا في إشغالات الفنادق تزامنا مع افتتاح طريق الكباش، المقرر إقامتها مساء اليوم.

وأكد عثمان في تصريحات صحفية اليوم أن فنادق الأقصر رفعت شعار كامل العدد، بالاضافة الى أنه لاول مرة تتحرك ما يزيد عن ٧٠ ذهبية "مركب عائم" في جولة نيلية بين الأقصر وأسوان منذ انتشار جائحة كورونا.

وأشار عثمان إلى أن الفنادق العامة والخاصة امتلأت بالسائحين من مختلف الجنسيات، لمتابعة هذا الحدث العظيم، بالإضافة لحضور غير مسبوق للمصريين.

يشار إلى أن لجنة السياحة الثقافية بالتعاون مع جسر الحضارات تستضيف 15 فنانا عالميا ما بين فنان مصور وفنان رسام لتوثيق الاحتفالية العالمية الخاصة بطريق الكباش والذي يعد المشروع الأثري الأضخم، والمتوقع أن يعيد للأقصر عصرها الذهبي.