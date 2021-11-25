برلماني: الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة

أكد النائب ياسر ذكي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري أصبح مؤهلًا لتحقيق معدلات نمو كبيرة بعد نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في إنجاز البنية التحية الأساسية من مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات خاصةً مشروعات شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري، وتأهيل المناطق الصناعة على مستوى الجمهورية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال "ذكي" في بيانٍ أصدره اليوم، إن جميع المؤشرات الاقتصادية المصرية وفقًا للتقارير المحلية والدولية الصادرة من المؤسسات المالية والمصرفية والنقدية العالمية، معربًا عن ثقته التامة في أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والكبيرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا.

وأشاد النائب ياسر ذكي، بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تذليل جميع العقبات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التي كانت تواجه القطاع الخاص المصري للمشاركة مع الدولة في تنفيذ جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والإنتاجية وغيرها، مشيدًا باستراتيجية الدولة في استغلال وتشجيع الأصول غير المستغلة والاستفادة من كل الفرص الموجودة.

وأرجع النائب ياسر ذكي، تحسن الاقتصاد المصري إلى مجموعة قرارات الإصلاح والسياسات المالية والنقدية التي قامت بها الدولة المصرية منذ بدء مسيرة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

وقال النائب، إن هناك العديد من الفرص الواعدة أمام الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق من إنجازات كبيرة تمت داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي أصبحت مؤهلة لتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة داخل سيناء بعد ربطها بالوادي والدلتا بشبكة الطرق والأنفاق، ومنح الحكومة حوافز تشجيعية للاستثمار المحلى والأجنبي داخل سيناء في مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها.

وطالب النائب، من الحكومة، منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الذي أصبح لديه القدرة على المساهمة الحقيقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير الآلاف من فرص العمالة ومضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مشيدًا بسياسات الحكومة في إدارة وتملك الشباب المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.