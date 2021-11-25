الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يُتابع سير العمل في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذين تنفذهما شركة "cscec" الصينية.
ولفت وزير الإسكان، إلى أهمية هذين المشروعين، فهما من المشروعات الفريدة التي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل تطوير نمط العمران المصرى، وإحداث طفرة نوعية به، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
وأضاف أن مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وفي مستهل زيارته للمدينة أمس الأول، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة،  عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، قائلا:"لن نقبل بأي تهاون في جودة تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات، ويجب التنفيذ بأعلى جودة وبأقصى سرعة".
 

الدكتور عاصم الجزار عقد وزير الإسكان والمرافق اجتماعا متابعة سير العمل منطقة الاعمال المركزية العاصمة الإدارية الجديدة أبراج الداون تاون مدينة العلمين الجديدة cscec

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وائل لطفي

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