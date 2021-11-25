محافظ قنا يشيد بقافلة جامعة عين شمس التنموية

أشاد اللواء طيار أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، بقافلة جامعة عين شمس التنموية بالمحافظة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

جاء ذلك خلال تفقد الداودي مقر عمل القافلة بمركز نقادة، والمقامة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحافظ قنا، وينطمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر القافلة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن المحافظة، سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا العيادات الطبية بالقافلة كما وجه الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على الجهد المبذول من جامعة عين شمس والذي أسفر عن اقامة القافلة الطبية الشاملة لجامعة عين شمس لثاني مرة خلال نفس العام.

كما قام بتوزيع عدد من الأجهزة الطبية والتعويضية علي المستحقين من أهالي مركز نقادة والتي شملت كراسي كهربائية متحركة ببطارية، كرسى متحرك بتارة جانبية، مشايات طبية.

وأسفرت القافلة خلال أيام عملها عن الكشف على 3547 حالة وصرف الأدوية مجانا لهم، بالإضافة إلى 880 حالة قياس الضغط والسكر وتم تحويل 246 حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

وفي محور الخدمات المجتمعية تم توزيع عدد من الأجهزة التعويضية بالتنسيق مع محافظة قنا وهيئة الشؤون الاجتماعية شملت 2 كرسى متحرك كهربائى ببطارية، 10 كراسي متحركة بتارة جانبية، 20 عكاز ثلاثى الأرجل، 20 مشاية، 20 عكاز مرفق زوجى.