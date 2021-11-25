الذرة بـ5480 جنيهًا للطن والتبن بـ350 جنيهًا.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، استقرارًا فى بعض الأنواع وارتفاعًا في أنواع أخرى، حيث شهدت الأسعار بالنسبة للذرة المستوردة ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ”برزايلي وأرجنتيني” 5480 جنيهًا، فى حين سجل سعر طن الذرة الأوكراني 5250 جنيهًا.

وفيما يلي أسعار الأعلاف بالطن:

سعر طن الذرة ”أرجنيني“ : 5480 جنيهًا.

سعر طن الذرة “برازيلي”: 5480 جنيهًا.

سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 5250 جنيهًا.

سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيهًا.

كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5980 جنيهًا.

بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه.

كسب صويا محلى 44% : 8600 جنيه.

كسب صويا 46% محلى : 8850 جنيهًا.

صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه.

صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه.

صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه.

صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه.

كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه.

رده بران ” محلى ” : 4050 جنيهًا.

جيلوتين ” مستورد ” : 14500 جنيه.

جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه.

سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيهًا. (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)

سعر حمل التبن القمح :

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيهًا.

اسعار اعلاف الدواجن “بالطن ” :

بادى 23 % : 8700 جنيه

نامى 21 % : 8550 جنيهًا.

ناهى 19% : ” 8350 جنيهًا.

بادى نامى : 7150 جنيهًا.

بياض 18% : 7550 جنيهًا.

بياض 17 % : 7400 جنيه.

بياض 16 % : 7300 جنيه.

بياض 14% : 6750 جنيهًا.

وكان قد أكد ثروت الزيني عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن، ومع دخول مربين جدد وزيادة المعروض، حيث خروج المربين خلال الفترة الماضية أدى إلى نقص المعروض وانخفاض الإنتاج.