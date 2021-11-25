الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبد العاطي»: الممر الملاحي يساهم في تحقيق أهداف التنمية بحوض النيل

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على الدور الهام الذى يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أن المشروع يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فى جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى بتقنية الفيديو كونفرانس، والتى تم عقدها على هامش أسبوع المياه الإفريقي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي، محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، مشيرًا لأهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي.

كذلك أوضح أنه فى مجال العمل على تنمية الموارد المائية، تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.

كما أشار إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى في مصر.

 

تحقيق تعاون موانئ مشروعات البحر المتوسط مستويات التنمية الاقتصادية حوض النيل توفير فرص العمل حركة التجارة الموارد المائية والري

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