الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجديف جامعة القاهرة يحقق نتائج متقدمة في مسابقات «الأرجوميتر»

المسابقة
المسابقة

استضاف نادي تجديف جامعة القاهرة، بطولة المنطقة في تجديف الصالات "الأرجوميتر" والتي شارك فيها لاعبون من طلائع الجيش واتحاد الشرطة وأندية جامعة القاهرة والمصري والمعادي واليخت والكهرباء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نادي تجديف الجامعة حقق نتائج مشرفة في مشاركته الأولى في مسابقات تجديف الصالات "الأرجوميتر"، حيث حقق النادي المركز الأول متقدم رجال 2000 متر، والمركز الثاني رجال تحت 23 سنة 2000 متر، والمركز الخامس متقدم رجال 500 متر، والمركز الخامس سيدات تحت 23 سنة 500 متر، والمركز الثامن رجال تحت 23 سنة 500 متر.

من جانبه قال الدكتور وليد ضياء مدير نادي تجديف جامعة القاهرة، إن هناك تعاون مستمر مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وجه بضرورة استعادة الدور الريادي للنادي في رياضة التجديف ونشر هذه الرياضة المتميزة بين أبناء الجامعة.

جدير بالذكر أن نادي تجديف جامعة القاهرة، تم تجديده وتطويره مؤخرًا ضمن خطة تطوير منشآت جامعة القاهرة وتحديث بنيتها التحتية، وتم وضع خطة مستقبلية لإدارة النادي ووضع لائحة جديدة تحكم عمل النادي وتضع آليات محددة تضمن الانضباط وتفتح آفاق تطوير نشاطه وتحسين خدماته بهدف إعادة رياضة التجديف في النادي ووضعها على خريطة المنافسة الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف.

شرطة اتحاد الشرطة رياضة طلائع الجيش جامعة القاهرة المركز الأول رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الدكتور خطة تطوير لائحة جديدة

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