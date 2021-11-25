الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج

جريدة الدستور

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 36 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا، وضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقادها العميد العمارى رئيس مباحث المديرية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 2 بندقيه آلية عيار 7.62 ×39  و10 بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات من ذات العيار و3 " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و25  طلقة من ذات العيار14 فرد روسى محلى الصنع و7 قطع سلاح أبيض، بإجمالي 36 قطعة سلاح.

كما ضبط 24 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 70 جرامًا، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز أخميم.

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