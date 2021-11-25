الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإمارات تعلن التزامها باتفاق إعلان تعاون «أوبك بلس»

جريدة الدستور

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزامًا كاملًا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك بلس" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ونشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي وقت سابق.. أكدت وزارة النفط الكويتية، التزام دولة الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف (أوبك بلس) يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجها نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن وزير النفط وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس سيشارك في الاجتماع ال35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الـ182 لأوبك والاجتماع الوزاري ال23 لتحالف أوبك بلس المزمع عقده عن بعد مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وعلى المستوى العالمي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت رغم تزايد نشاط التكرير بفعل طلب قوي على الوقود.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 481 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 603 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 461 ألف برميل، ومخزونات البنزين الأمريكية الآن عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2017.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير الآن عند أدنى مستوى منذ نوفمبر  2018.

ابوظبى أوبك بلس الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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