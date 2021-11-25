الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مليار مشاهد منتظر.. نادر عباسي يكشف تفاصيل أوركسترا «موكب طريق الكباش»

جريدة الدستور

كشف الموسيقار نادر عباسي عن تفاصيل أوركسترا احتفالية موكب طريق الكباش، وقال عباسي، في بيان له، إن الأوركسترا تأليف موسيقي مشترك مع أحمد الموجي.

وأوضح أن صوليست الغناء بترتيب الظهور

شهد عز: النداء الأول.

هايدي موسى: أنشودة حتشبسوت.

عز الأسطول: أنشودة آمون رع.

وائل الفشني: الأقصر بلدنا.

وأضاف أن ذلك يأتي بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقى العسكرية.

ويقود تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني كما يخرج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب الموسيقار نادر عباسي.

والأوركسترا هندسة صوتية وتسجيل و وكورال الاتحاد الفيلهارموني مفدي ثابت.

وجرى اختيار جميع الاشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت بواسطة الدكتور ميسرة عبدالله. 

ومن المنتظر أن يقام الحدث في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس،  في أقدم مدينة بالتاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية (طريق الكباش) في الأقصر.

كما تنقل الحدث 150 محطة تلفزيونية للعالم، ومن المنتظر أن يشاهده أكثر من مليار مشاهد، بالتزمن مع إعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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