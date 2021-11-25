سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 25-11-2021

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، خلال فترة التعاملات، حيث بلغ 15،72 جنيه، اليوم الخميس، وذلك نظرا لتوفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لجميع المتعاملين في السوق المصرفى، والقدرة على تلبية احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية التى يتطلب عملها توفير الدولار يوميا، خاصة لاستيراد السلع الأساسية ومنها الزيت وقطع الغيار، بالإضافة إلى توفير العملة في شركات الصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

بالإضافة إلى ما سبق، شهدت البنوك المصرية، إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات وفقاً لآلية العرض والطلب، مما أدى إلى إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، خاصة مع نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى خلق توازن حقيقى بالسوق وتوفير الدولار بإستمرار من البنوك، وكذلك تدفقات العملة من العاملين في خارج مصر.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في ذات السياق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15،64 جنيه للشراء و15،75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

