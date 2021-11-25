أراب نيوز: مصر ستعمل مع الدول الأعضاء فى الكوميسا لتحقيق تطلعاتهم

احتفت صحيفة "أراب نيوز" بتولي مصر رئاسة قمة الكوميسا، مؤكدة على أن مصر ستعمل مع الدول الأعضاء في الكوميسا لتحقيق تطلعاتهم.

وتولت مصر الرئاسة الدورية للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا في قمتها الحادية والعشرين.

وعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضره رؤساء دول أفريقية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال: "مصر ستعمل مع الدول الأعضاء في الكوميسا لتحقيق تطلعاتها وتشجيع التجارة، بما في ذلك من خلال السعي لاستكمال مشروع يربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​وبحيرة فيكتوريا".

وقال الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الأمين العام للكوميسا تشيليشي كابويبوي، إن رئاسة مصر للتكتل ستسعى جاهدة نحو التكامل الاقتصادي والإقليمي، معربًا عن رغبة مصر في التنسيق والتعاون الوثيقين مع سكرتارية الكوميسا خلال فترة رئاستها.

وناقش الاجتماع أولويات رئاسة مصر للكوميسا ، بما في ذلك تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحمل جائحة كوفيد -19 والتحديات المماثلة في المستقبل وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية ؛ تعظيم التكامل الصناعي ؛ زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والاتصال عبر الحدود ؛ التعاون في التحول الرقمي ؛ والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر لقمة COP27 العام المقبل.

يأتي هذا فيما أشادت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا" التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا بقمة الكوميسا، مؤكدة أنها جاءت لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين القادة الأفارقة.

وتابعت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: تأتي قمة الكوميسا لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القارة وبقية العالم.

كما أشادت صحيفة ذا كرونيكل الزيمبابوية ذائعة الصيت بدور ومساعي مصر في زياة التعاون بين المستثمرين في القارة السمراء، فقد نجحت القاهرة في فتح قنوات اتصال بين حكومات الدول الأعضاء بالكوميسا و والقطاع الخاص لتدعيم وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.