ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف وفاة بسبب كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الألمانية، صباح الخميس، أنّ الحصيلة الإجمالية لضحايا كوفيد-19 في البلاد تخطّت 100 ألف وفاة منذ بدأت الجائحة بالتفشّي فيها، مشيرة إلى أنّ الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت لوحدها 351 وفاة بالمرض.

وقالت الهيئة الصحية الفدرالية، إنّ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة بلغ تحديداً 100,119 وفاة، في حين سجّلت البلاد خلال 24 ساعة عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 75,961 إصابة.

وتخشى القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بلوغ مستشفياتها طاقتها الاستيعابية القصوى إذا ما واصل المنحنى الوبائي مساره التصاعدي الراهن.

وبلغ معدّل العدوى الأسبوعي 419.7 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة، وهو رقم قياسي.

وتضرّرت ألمانيا، خصوصًا مناطقها الجنوبية والشرقية، بشدّة جراء موجة جديدة من الوباء يعزوها الخبراء والسياسيون إلى معدّل التحصين المنخفض (68 في المئة)، وهو من بين أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

وكان غيرنو ماركس، رئيس الاتّحاد الألماني لطب العناية الفائقة، حذّر الإثنين من أنّ المستشفيات في بعض مناطق البلاد تواجه منذ الآن "عبئاً زائداً" مما يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وأعادت مناطق ألمانية عدّة فرض قيود صارمة في محاولة منها لوقف هذه الموجة الوبائية الرابعة والأقوى على الإطلاق منذ ظهور الفيروس.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.