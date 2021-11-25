الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس اليوم الخميس 25-11-2021، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

حالة الطقس اليوم الخميس وبيان بدرجات الحرارة

وفيما يلي بيان حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 24 15
طنطا 25 16
شبين الكوم 25 16
دمنهور 25 15
بلطيم 24 16
مطروح 23 14
السلوم 22 14
سيوة 25 11
بورسعيد 24 15
دمياط 24 15
الزقازيق 25 16
المنصورة 25 15
الإسماعيلية 25 12
السويس 26 13
العريش 24 15
رفح 23 15
رأس سدر 23 15
نخل 21 08
نويبع 22 16
طابا 24 16
كاترين 20 08
الطور 25 12
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 28 18
مرسى علم 27 19
الفيوم 25 15
بني سويف 25 14
المنيا 26 13
أسيوط 26 12
سوهاج 26 12
قنا 27 12
الأقصر 28 12
أسوان 29 13
إدفو 29 12
أبوسمبل 29 12
الوادي الجديد 27 11
شلاتين 27 17
أبو رماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-11-2021

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