واشنطن تتوقع إقامة علاقات وثيقة مع الحكومة الألمانية المقبلة

أعربت الولايات المتّحدة، عن توقّعاتها بإقامة علاقات وثيقة مع الحكومة الألمانية المقبلة بقيادة يسار الوسط، منوّهة خصوصاً إلى القيم المشتركة مع أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لدينا كلّ التوقّعات بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والمانيا ستستمر لتكون وثيقة وفعالة بشكل كبير".



وأضاف أنّ العلاقات الأمريكية الألمانية "مبنية على القيم المشتركة للحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".



وتابع المتحدث: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة الألمانية الجديدة بشأن أهدافنا المتمثّلة في تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وزيادة التعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي ورفع مستوى طموح علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".



وبعد شهرين من فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ائتلاف الاتحاد الديموقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي برئاسة أنغيلا ميركل في الانتخابات العامة، تم التوصل الى خريطة طريق مع حزب الخضر والليبراليين ينصّب بموجبها وزير المال أولاف شولتس (63 عاما) مستشاراً بعد 16 عاماً من سيطرة يمين الوسط بقيادة ميركل التي قادت البلاد خلال أربع ولايات رئاسية أمريكية.



وتحرّكت إدارة الرئيس جو بايدن بسرعة لبناء علاقات وثيقة مع المانيا، بما في ذلك التنازل المثير للجدل عن العقوبات المفروضة على خط أنابيب "نورد ستريم 2".



وكانت علاقة ميركل متوترة مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قلل من شأنها علانية وانتقد ترحيبها بالمهاجرين.

وعلى صعيد أخر، دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، إلى احتواء سريع للتفشي الحاد لجائحة كورونا في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في برلين إن ميركل أوضحت على نحو جلي "الخطورة الاستثنائية للوضع" خلال محادثاتها مع قادة ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم المستقبلي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف المتحدث: "نحن في طريقنا إلى حالة طوارئ لم نشهدها في بلدنا من قبل"، مشيرا ، من بين أمور أخرى ، إلى التراجع المتزايد في القدرات الاستيعابية لوحدات العناية المركزة في المستشفيات والحاجة إلى نقل المرضى إلى مستشفيات في مناطق أخرى.