كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل شيكارة فى البحيرة

شهدت قرية كفر سلامون، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث تجرد شاب في العقد الثالث من العمر، من كل معاني الرحمة واصطحب جارته طفلة، 9 سنوات، إلى سطح منزله المجاور لمنزل المجنى عليها، وكتم أنفاسها حتى الموت ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال" لمدة 4 أيام.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد ببلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد، 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل، وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية.

وتوصلت جهود المباحث إلى أن مرتكب الجريمة محمد أحمد الشوربجي، 27 عاما، حيث قام باصطحاب المجني عليها إلى سطح منزله، بزعم إخبارها بشيء، ثم قام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال"، لمدة 4 أيام ثم قام بالقائه خلف منزلها في اليوم الخامس.

تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقرر محمد سليم، ومحمد بريقع وكيلى النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، عرض الطفلة على الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.