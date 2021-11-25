الخميس 25 نوفمبر 2021
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فن

تفاصيل حفل تأبين المخرج الراحل طارق الميرغنى بمركز الثقافة السينمائية

حفل تأبين المخرج
حفل تأبين المخرج الراحل طارق الميرغني

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز حفل تأبين للراحل الكبير الأستاذ المخرج طارق الميرغني مساء أمس الأربعاء بمركز الثقافة السينمائية بمشاركة زوجته الدكتورة سامية الميرغني.

 

وشارك في حفل تأبين المخرج الراحل طارق الميرغني العديد من النقاد والكتاب والمثقفين منهم الناقدة صفاء الليثي ودكتور محمود عبد السميع، والمخرج سميح منسي، ومدير الإنتاج ماجد البحيري، والمخرج عمر خالد، والمخرج سامح الجوهري، والناقد عصام زكريا، والسناريست شادي ضياء، والمخرج محمود سالم، بالإضافة لعدد كبير من تلاميذ  وزملاء الراحل  طارق الميرغني.

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حفل تأبين المخرج الراحل  طارق الميرغني

فى بداية اللقاء الذي أداره  دكتور محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، طلب من  الحضور الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل الكبير، ثم تحدث موضحا جزء من مسيرته الفنية وذكرياته مع الراحل.

وتحدث المخرج سميح منسي عن صديق الدرب المخرج طارق الميرغني وتجربته الفنية الفريدة، وتحدثت الناقدة صفاء الليثي عن ذكريات العمل مع المخرج الراحل وعشقه للمعرفة من خلال افلامه المميزة.

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حفل تأبين المخرج الراحل  طارق الميرغني

كما تحدث الناقد عصام زكريا عن دور الراحل عن ثقافة المعرفة في الفيلم التسجيلي وكيف تناولها المخرج من خلال افلامه.

 

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلى  (هنري امين عوض راهب الاثار)وفيلم(ملح الجبل) الحاصلين علي العديد من الجوائز.

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حفل تأبين المخرج الراحل  طارق الميرغني

وفي ختام الحفل قدمت دكتور سامية الميرغني الشكر للسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما لرعايتها للحفل وظهوره بهذا الشكل اللائق.

 

أشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتنظيم الحفل ريم رأفت، وأيمن سيد ونجلاء طاهر.

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حفل تأبين المخرج الراحل  طارق الميرغني

ومن أهم أفلام المخرج الراحل فيلم "هنري أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم “ملح الجبل” "بياع الربابة"، ثورة بيضا"، وكان آخر أعماله فيلم صلاح مرعي من إنتاج المركز القومي للسينما.

وحصل الراحل على العديد من الجوائز والتكريمات ابرزها جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية تحت رعاية الجزيرة الوثائقية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنري امين عوض-راهب الاثار الإسلامية". وجائزة  الإبداع الذهبية وشهادة تقدير–  عن الفيلم التسجيلي "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الدورة الثالثة عشر 2007 .

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حفل تأبين المخرج الراحل  طارق الميرغني
المعرفة مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما السيناريست زينب عزيز الناقد عصام زكريا الثقافة السينمائية عصام زكريا طارق الميرغني

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