إيطاليا تفرض قيودا على الحياة الاجتماعية لغير الملقحين

وافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على فرض قيود جديدة تستهدف بشكل أساسي غير الملقحين، في محاولة لحماية إيطاليا من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أخرى من أوروبا.



ولن يتم السماح بدخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح إلا لمن لديهم دليل على تلقيهم التطعيم، وهي شهادة تعرف باسم "التصريح الأخضر السوبر".

وسيظل دخول غير الملقحين أماكن عملهم مسموحا به بعد إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء ارتفاعا من 83 في اليوم السابق، كما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض إلى 12448 حالة من 10047.



وسجلت إيطاليا 133415 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء بها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم، كما سجلت البلاد 4.95 مليون إصابة إلى الآن.

وتدرس الحكومة الإيطالية فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، قد تشمل فرض قيود على غير الملقحين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإجراءات سوف تسمح فقط لمن لديهم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا دخول أماكن مثل دور السينما والمسارح، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المباحثات.

وسوف تستمر القيود في السماح لغير الملقحين بدخول أماكن العمل بعد إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن تشديد إيطاليا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا سوف يكون الأحدث ضمن تشديد قيود في أنحاء القارة الأوروبية التي تواجه موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا.

وتدفع الحكومات أيضًا لإقناع المواطنين بالحصول على جرعات تعزيزية من اللقاح للوقاية من الفيروس. وقد قلصت إيطاليا الفترة ما بين الحصول على جرعات اللقاح و الجرعة التعزيزية من ستة أشهر إلى خمسة فقط.