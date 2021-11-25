الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا إلى أقل مستوى منذ 1969

المتقدمين لإعانة
المتقدمين لإعانة البطالة بأمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 1969. 


وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 199 ألف طلب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم 260 ألف طلب.


في الوقت نفسه، فإن التراجع الأكبر من التوقعات قد يعود إلى تعديل الحكومة الأمريكية للبيانات الخام وفقا للتقلبات الموسمية، بحسب لو كراندال كبير خبراء الاقتصاد في شركة رايتسون آي.سي.أيه.بي.


وقال كاندال  بعد صدور بيانات البطالة إن هذا "يمثل عامل تشتت موسمي كامل وأغلب هذا التراجع سيختفي في الأسبوع المقبل".


يذكر أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بمقدار 18 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

 

وتواجه الولايات المتحدة الامريكية، ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا  بنسبة 0.1%، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 47 مليونا و851 ألفا و481 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا 773 ألفا و106 حالات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أدنى من متوسط الزيادة اليومية التي تبلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 5.05 ملايين حالة، بزيادة 0.2% خلال 24 ساعة.


وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.5% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 47609  مليون حالة إصابة.

كما شهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة نفسها، بواقع 123 حالة وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«الإحصاء»: 35.7% زيادة فى الصادرات المصرية لدول السوق العربية المشتركة

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الخميس 25-11-2021

بعد التحقيق معه بنقابة الموسيقيين.. حسن أبوالروس يستعد لأولى حفلاته الغنائية

الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار فى إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية