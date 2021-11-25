تراجع عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا إلى أقل مستوى منذ 1969

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 1969.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 199 ألف طلب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم 260 ألف طلب.



في الوقت نفسه، فإن التراجع الأكبر من التوقعات قد يعود إلى تعديل الحكومة الأمريكية للبيانات الخام وفقا للتقلبات الموسمية، بحسب لو كراندال كبير خبراء الاقتصاد في شركة رايتسون آي.سي.أيه.بي.



وقال كاندال بعد صدور بيانات البطالة إن هذا "يمثل عامل تشتت موسمي كامل وأغلب هذا التراجع سيختفي في الأسبوع المقبل".



يذكر أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بمقدار 18 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

وتواجه الولايات المتحدة الامريكية، ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 0.1%، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 47 مليونا و851 ألفا و481 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا 773 ألفا و106 حالات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أدنى من متوسط الزيادة اليومية التي تبلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 5.05 ملايين حالة، بزيادة 0.2% خلال 24 ساعة.



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.5% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 47609 مليون حالة إصابة.



كما شهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة نفسها، بواقع 123 حالة وفاة.