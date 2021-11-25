خليفة ميركل المحتمل يتعهد بالعمل على حماية المناخ ويحذر من انتشار كورونا

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن وضع خطط لتتجاوز ألمانيا المرحلة الباقية من جائحة كورونا ووضع البلاد في مكانة الرائد في مجال حماية المناخ.



يأتي ذلك في إطار استعداد شولتس لخلافة المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل.



وأثناء تقديمه مع شركاء ائتلاف "إشارة المرور" لمعاهدة الائتلاف، قال شولتس :" العالم في حالة اضطراب وليس بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي".



وأضاف شولتس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج،:" إذا سيطرنا على هذه الاضطرابات فستكون هناك فرص عظيمة".



وقدم شولتس مع الخضر والليبراليين معاهدة الائتلاف وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدار ما يقرب من شهرين، وجاءت هذه المعاهدة لتنهي حقبة المستشارة ميركل التي استمرت 16 عاما.



وأعلن ائتلاف "إشارة المرور" اعتزامه تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر حيث سيعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع تسريع وتيرة التخلي عن الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية.

وهذه ليست المرة الاولي التي يتحدث لافيها شولتس عن فيروس كورونا، حيث أكد خليفة ميركل في وقت سابق، إلى ضرورة أخذ تطعيمات كورونا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابة بمرض كوفيد.19-



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن نائب المستشارة الألمانية قوله:" هذه لحظة يجب علينا فيها كبلد أن نقف إلى جانب بعضنا البعض".



يذكر أن شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا سيشارك الخميس في مؤتمر عبر الفيديو تعقده ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث جهود احتواء فيروس كورونا.

ويعتزم حزب شولتس الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر القريب من عالم رجال الأعمال، تقديم تشريع إلى البرلمان الألماني الخميس ليحل محل تدابير الطوارئ المعمول بها والتي تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.