الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خليفة ميركل المحتمل يتعهد بالعمل على حماية المناخ ويحذر من انتشار كورونا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن وضع خطط لتتجاوز ألمانيا المرحلة الباقية من جائحة كورونا ووضع البلاد في مكانة الرائد في مجال حماية المناخ.


يأتي ذلك في إطار استعداد شولتس لخلافة المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل.


وأثناء تقديمه مع شركاء ائتلاف "إشارة المرور" لمعاهدة الائتلاف، قال شولتس :" العالم في حالة اضطراب وليس بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي".
 

وأضاف شولتس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج،:" إذا سيطرنا على هذه الاضطرابات فستكون هناك فرص عظيمة".
 

وقدم شولتس مع الخضر والليبراليين معاهدة الائتلاف وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدار ما يقرب من شهرين، وجاءت هذه المعاهدة لتنهي حقبة المستشارة ميركل التي استمرت 16 عاما.
 

وأعلن ائتلاف "إشارة المرور" اعتزامه تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر حيث سيعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع تسريع وتيرة التخلي عن الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية.

 

وهذه ليست المرة الاولي التي يتحدث لافيها شولتس عن فيروس كورونا، حيث أكد خليفة ميركل في وقت سابق، إلى ضرورة أخذ تطعيمات كورونا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابة بمرض كوفيد.19-


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن نائب المستشارة الألمانية قوله:" هذه لحظة يجب علينا فيها كبلد أن نقف إلى جانب بعضنا البعض".


يذكر أن شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا سيشارك  الخميس في مؤتمر عبر الفيديو تعقده ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث جهود احتواء فيروس كورونا.

 

ويعتزم حزب شولتس الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر القريب من عالم رجال الأعمال، تقديم تشريع إلى البرلمان الألماني  الخميس ليحل محل تدابير الطوارئ المعمول بها والتي تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

ضبط خريج «زراعة» ينتحل صفة طبيب ويدير أكبر مركز للعلاج الطبيعى بسوهاج

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية