مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يبحث مع أعضاء مجلس الأمن تعزيز العلاقات

بحث المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، خلال لقاءاته كل على حدة، مع المندوبين الدائمين لكل من البرازيل، والجابون وغانا، الأعضاء الجدد في مجلس الأمن اعتباراً من يناير 2022، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها.



وأكد السعدي - وفقا لما أورته وكالة الأنباء اليمنية، على الدور المهم للأعضاء الجدد في المجلس والتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال رفع مستوى الضغط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني للانصياع لجهود السلام والتخلي عن الخيار العسكري، مشيرا إلى التزام الحكومة اليمنية بالحل السلمي لإنهاء الأزمة من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً ودوليا.



من جانبهم، عبر مندوبون الدائمون للبرازيل والجابون وغانا، عن دعم بلدانهم الكامل للحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد الحوثي في مأرب والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدين استعدادهم للعمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن لترجمة التزام المجلس بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضية.



وفي سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء إن الوضع الإنساني تدهور في محافظة مأرب شرقي اليمن، حيث تغيرت الخطوط الأمامية النشطة في الشهرين الماضيين أكثر من أي وقت مضى في هذا العام، وتزايد عدد الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن أكثر من 45 ألف نازح فروا من منازلهم منذ سبتمبر الماضي، حيث فر العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة.

وقالت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة في اليمن: "المنظمة الدولية للهجرة قلقة للغاية بشأن احتمالية إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وأضافت "نحن ننضم إلى المجتمع الإنساني في الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية واحترام القانون الإنساني الدولي وكذلك توفير موارد عاجلة لتوسيع نطاق الاستجابة".

وتابعت روتنشتاينر "لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب في العامين الماضيين كما شهدناه في الشهرين الماضيين، تجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وتصل إلى مواقعنا وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات".