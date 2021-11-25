الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير السياحة التونسى يشيد بمستوى التعاون القائم بين بلاده والنمسا

وزير السياحة التونسي
وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين

 أشاد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، بمستوى التعاون القائم بين بلاده والنمسا واصفا إياه ب"الممتاز"، كما دعا إلى أهمية تطوير هذا التعاون الثنائي ليرتقي إلى مستوى التطلعات المرجوة.


جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة السياحة التونسية - خلال استقبال الوزير لسفيرة النمسا بتونس أولا كروس نوسمبر بمقر الوزارة، حيث تم التباحث حول سبل تدعيم التعاون السياحي بين البلدين.


وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي وخاصة ميادين التكوين والتدريب المهني وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك واتفقا على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
من جانبها، أكدت سفيرة النمسا بتونس عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع بلادها مع تونس مشيرة إلى وجود رغبة في تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها السياحة والصناعات التقليدية وإمكانية تنظيم أحداث رياضية كبرى بتونس بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب السياحي.
 

وعلى صعيد أخر، أكدت النمسا تكثيف التعاون مع دول غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إنه تم الاتفاق على هذا التعاون في اجتماع عمل بين وزير الداخلية كارل نيهمر ومفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاهيلي في فيينا.

وأضاف البيان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعاون مع كل الدول من أجل كبح الهجرة غير الشرعية من خلال وضع حلول مستدامة وطويلة الأجل تشمل إدارة قوية للحدود وتنفيذ إجراءات اللجوء وكذلك التعاون في العودة إلى الوطن واتباع نهج قوي لمكافحة شبكات التهريب.

وذكر البيان أن النمسا تساند البوسنة والهرسك حتى تتمكن بشكل مستقل من إعادة المهاجرين غير الشرعيين من غرب البلقان إلى بلدانهم الأصلية من خلال توفير التدريب كما تدعم النمسا العودة الطوعية من البوسنة والهرسك كجزء من مشروع للأمم المتحدة بمبلغ 300 ألف يورو لمساعدة المهاجرين على العودة وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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