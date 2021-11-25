الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش العراقى يبحث مع نظيره الفرنسى تعزيز التعاون

الركن عبد الأمير
الركن عبد الأمير رشيد يار الله

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة العراقي الركن عبد الأمير رشيد يار الله، هاتفيًا مع رئيس أركان الجيش الفرنسي الجديد الفريق أول تييري بورخارد سبل تعزيز التعاون الثنائي.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - دعم الجيش العراقي، وسبل إنجاح عمل اللجنة الثنائية للتعاون العسكري بين العراق وفرنسا.

 

وعلى صعيد آخر، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن هناك مجموعة إجراءات تضمنت استدامة النمو الاقتصادي العراقي، فيما أكد ضرورة إطلاق حزمة إجراءات تشجع النشاط الأهلي على الاستثمار والإنتاج.

وأوضح  مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي أن إطلاق الاستثمارات الحقيقية في دعم وتكوين وبناء الثروة الرأسمالية المنتجة ستبقى في المقدمة للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق، والتي ابتدأها قطاع التشييد والبناء تحت تأثير وحث مبادرة البنك المركزي العراقي في توفير ما يقرب من 2 تريليون دينار ذهبت لتمويل النشاط الاسكاني وهو النشاط المسؤول حقاً عن تشغيل قرابة 20% من قوة العمل العراقية ،إضافة الى ما أظهره النشاط الزراعي العراقي من إصرار متنامٍ في مؤازرة الأمن الغذائي الأساسي للعراق على الرغم من شح المياه ،وكل هذا أسهم بجعل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل نمو السكان ،وهو مؤشر إيجابي في الميل نحو ملامسة رفاهية المجتمع . حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال صالح: إن"ما يهم اليوم، هو النمو المتسارع في قطاع الطاقة والذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 45% منه وتمتد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على نشاط الاقتصاد الوطني ودورة الأعمال في العراق بنسبة تزيد على 80% بسبب الآثار الايجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام بموجب أوبك".

 

 

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