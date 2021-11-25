الاتحاد الأوروبى يدين إعدام إيران لشخص ارتكب جريمة تحت سن 18 عاما

أدان الاتحاد الأوروبي، توقيع إيران عقوبة الإعدام بحق شخص لشخص كان حدثا وقت ارتكابه الجريمة.



وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن أرمان عبد العال أعدم في إيران، بعد أن حكم عليه بالإعدام عن جريمة ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، مؤكدًا أن أحكام الإعدام على الجرائم التي ارتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا تتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وكلاهما وقعت عليهما إيران.

وعلى صعيد أخر، قالت المفوضية الأوروبية، إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المفوضية القول في تقرير: "تقرير المراقبة المنقح الثاني عشر لليونان يظهر أن البلاد قد أحرزت مزيدًا من التقدم نحو تحقيق الالتزامات المتفق عليها"، على الرغم من التأخير في بعض الأمور التي ترتبط جزئيا بالوباء وحرائق الغابات الكارثية في أغسطس 2021".

وقالت المفوضية: "يمكن أن يعد التقرير أساسًا لقرار مجموعة اليورو بشأن إطلاق المجموعة التالية من إجراءات الديون المشروطة بالسياسة".

وتتوقع السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.1% هذا العام، و 5.2% في عام 2022، وهو توقع أكثر تفاؤلًا من تقديرات الحكومة نفسها.

وقالت السلطات الأوروبية أيضًا، إن اليونان أوفت بالتزاماتها في قطاع الطاقة وإدارة المالية العامة، مع اتخاذ خطوات مهمة ومرحب بها نحو استكمال معظم التزاماتها المحددة بحلول أبريل 2022.