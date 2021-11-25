افتتاح معرض «وضع ثابت» للفنانة أشجان الصافى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحتضن قاعة الأخوين وانلي، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، افتتاح المعرض الفردي الخاص، الذي يقام تحت عنوان "وضع ثابت"، للفنانة التشكيلية أشجان الصافي.

هذا ويفتتح المعرض الدكتور وليد قانوش، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويستمر معرض التصوير الزيتي، "وضع ثابت" للفنانة أشجان الصافي، حتي الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

ــ فرقة رضا تجدد موعدها في قبة الغوري

في سياق متصل، يتجدد اللقاء مع جمهور فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حيث تقدم الفرقة باقة منتقاة ومتنوعة من أعمالها الفنية والتابلوهات الراقصة، بالإضافة إلى أشهر الرقصات التي صممها الفنان محمود رضا ووضع لها الموسيقى والألحان الموسيقار الكبير علي إسماعيل.

من بينها: غزل فى الريف، الفلاحين، الأقصر بلدنا، النوبة، الحجالة، الإسكندرانى، العصاية، سماح النوبة دي، غريب الدار، التنورة وغيرها.

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ــ من فات قديمه تاه في رحاب قصر الأمير طاز

كما ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز، في السابعة مساء، حفل غنائي موسيقي بعنوان "من فات قديمة تاه"؛ بهدف إحياء الأغنيات الأصلية لمسلسلات زمان، والتي يعيد إحيائها فريق كورال المركز. من بينها: المال والبنون، زيزينيا، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، كناريا، الأصدقاء، الأيام، بوابة الحلواني، غوايش، الرحايا، الخواجة عبد القادر، الوسية، الدالي، ذئاب الجبل وغيرها.

ــ مركز طلعت حرب يحتفل بيوم مناهضة العنف ضد المرأة

وفي الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس، يعقد بمركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة زينب، لقاء ثقافي بعنوان "العنف ضد المرأة"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي كانت قد أعلنته الأمم المتحدة، في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 1981 كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة، على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات "ميرابال" الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).

وصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وفي سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.