الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النفط الكويتية»: نلتزم بالتعاون داخل «أوبك بلس»

أوبك بلس
أوبك بلس

أكدت وزارة النفط الكويتية، التزام دولة الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف (أوبك بلس) يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجها نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.


وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن وزير النفط وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس سيشارك في الاجتماع ال35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الـ182 لأوبك والاجتماع الوزاري ال23 لتحالف أوبك بلس المزمع عقده عن بعد مطلع شهر ديسمبر المقبل.


وأوضحت أن المشاورات الاعتيادية الدورية التي تصاحب مثل هذه الاجتماعات المهمة لم تبدأ إلى الآن ولم يتبلور أي موقف لدولة الكويت إلى الآن بخصوص توجهات أوبك بلس خلال الاجتماع المقبل، مضيفا أن أوبك بلس من خلال التشاور والتنسيق وإعلان اتفاق التعاون تقوم بكل ما يساهم ويدعم استقرار الأسواق وتوازنها.


وأشارت إلى أن دولة الكويت تدعم دائما العمل الجماعى ضمن إطار اتفاق أوبك بلس وذلك بعد التشاور ودراسة أوضاع الأسواق النفطية ضمن إطار عمل اللجان الفنية والوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كالمعتاد.

 

وعلى المستوى العالمي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت رغم تزايد نشاط التكرير بفعل طلب قوي على الوقود.

 

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 481 ألف برميل.

 

وهبطت مخزونات البنزين 603 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 461 ألف برميل، ومخزونات البنزين الأمريكية الآن عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2017.


وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير الآن عند أدنى مستوى منذ نوفمبر  2018.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 فى محافظات مصر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

اندلاع مواجهات بالقدس واعتقال شاب فلسطينى

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية