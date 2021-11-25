مستشار الرئيس: نسعى لتطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية 2021

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة لديها 80 مليون جرعة لقاح كورونا ومتاحة ومتوفرة بتكلفة نحو 500 مليون دولار.

وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية مساء الأربعاء: "نسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بلقاحات كورنا قبل نهاية 2021، وهناك إقبال كبير للحصول على اللقاح في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات لها مدة فاعلية من 6 إلى 9 أشهر، وبدأت الدول التي منحت لقاحات لمواطنيها منذ فترة كبيرة إعطاء الجرعة الثالثة أو المعززة، وأوضح أن الجرعة الثالثة ستمنح للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وسيحصل عليها أولًا الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة على وشك الانتهاء من الموجة الرابعة لفيروس كورونا وبدأ العد التنازلي لنهايتها، مؤكدًا استمرار الدولة في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا التي تقلل خطورة الإصابة بالفيروس ولا تمنع الإصابة، ما يستدعي ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

إصابات كورونا في مصر

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 239 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293613 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 901 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و 20109 حالة وفاة.