الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: المهربون سيستمرون فى تعريض حياة الناس للخطر ما لم نتخذ إجراءً

جونسون
جونسون

 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه حان الوقت لمواجهة المسئولين عن تهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن المهربين سيستمرون في خداع الناس وتعريض حياتهم للخطر، ما لم يتم اتخاذ إجراء تجاههم.


وأضاف جونسون - في كلمة أوردتها "سكاي نيوز" تعليقا على حادث غرق أكثر من 20 مهاجرا في القناة الإنجليزية اليوم - "بالطبع علينا العمل مع أصدقائنا الفرنسيين ومع شركائنا الأوروبيين.. حان الوقت الآن لكي نتقدم جميعًا، لنعمل معًا، لنفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه العصابات التي تفلت من العقاب الذي يستحقونه جراء قتلهم للناس".


وأعرب جونسون عن صدمته وحزنه العميق على ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث ستعرف لاحقا، إلا أن المؤكد أن أكثر من 20 شخصا ماتوا خلال الحادث.


وأوضح أن الحادث أكد مدى خطورة عبور القناة الإنجليزية بهذه الطريقة، مضيفا: "لهذا السبب من المهم جدًا أن نسرِّع الإجراءات الواردة في مشروع قانون الحدود والجنسيات الذي نفرق فيه بين الأشخاص الذين يأتون إلى هنا بشكل قانوني والأشخاص الذين يأتون إلى هنا بشكل غير قانوني".


يذكر أن  الشرطة الفرنسية أعلنت مصرع أكثر من 20 مهاجرا، اليوم، إثر غرق زورق في بحر المانش (القناة الإنجليزية)، قبالة سواحل كاليه الفرنسية، خلال محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة من الشواطئ الفرنسية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.


فيما تشير أحدث التقارير، وفق "سكاي نيوز"، إلى ارتفاع الحصيلة إلى 31 قتيلا، و5 مفقودين.

 

كانت بريطانيا قد وافقت بالفعل على إرسال 54 مليون جنيه إسترليني إلى فرنسا لزيادة الدوريات على الحدود وتعهد جونسون بزيادة هذا الدعم.

 

يذكر أن أكثر من 25700 شخص قاموا برحلة خطرة إلى شواطئ المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام؛ ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي الذي عبر القنال الانجليزي إلى بريطانيا في عام 2020 بأكمله.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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