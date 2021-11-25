تونس: 5 ملايين و29 ألفا و931 شخصا استكملوا التلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و29 ألفا و931 شخصا.



وذكرت الوزارة - في بيان مساء الأربعاء - أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و292 ألفا و254 جرعة بينها 19 ألفا و630 جرعة للسفر.



ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.

إصابات كورونا في تونس

وكانت سجلت وزارة الصحة التونسية 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت الوزارة - في بيان صادر عنها مساء الأربعاء - بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و356 حالة.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 110 أشخاص خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و336 شخصا.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 140 شخصا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.