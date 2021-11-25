الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: تدمير أوكار للإرهابيين فى جبال «بيرا» بين كردستان وصلاح الدين

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

دمرت القوات الأمنية العراقية، أوكار للتنظيمات الإرهابية في "جبال بيرا" بين إقليم كردستان ومحافظة صلاح الدين.


وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن القوات الجوية نفذت ضربات بواسطة طائرات (إف 16) العراقية، وأسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين في جبال بيرا الفاصلة بين إقليم كردستان العراق ومحافظة صلاح الدين ومنطقة العظيم"، مشيرة إلى أنه تم تدميرها بالكامل بمن فيها من الإرهابيين.
 

وأوضحت أن هذه الأوكار تعد من الأوكار المهمة التي كان يستخدمها عناصر داعش، وهي مكان لنقل الإرهابيين القادمين من صلاح الدين وكركوك.

 

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث  باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الإطاحة بإرهابي وإلقاء القبض على 6 آخرين بعمليات لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظات الأنبار وبغداد وكركوك.

 

وقال رسول في بيان، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، وألقى القبض على 5 من عصابات داعش الارهابية وعثُر على كدس للسلاح والعتاد"، لافتا الى أن "أبطال الجهاز افتتحوا عملياتهم في مُحافظة الأنبار من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، استطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لـ بقايا عصابات داعش (من بين الخمسة) حيثُ كان هؤلاء يُخططون لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".

 

وأضاف: "ليباشر شُجعان الوطن في جهازنا بعمليتين نوعيتين، الأولى في مُحافظة بغداد - قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاونا عيار 81 ملم، والثانية في مُحافظة كركوك والتي أُطيح بها بعُنصر إرهابي".

 

وأشار إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب له القُدرة الكاملة على إحباط المُخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن وأن عملياته دقيقة للغاية  وما يُعرض على المواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هو جُزء قليل من عملياتها البطولية". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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