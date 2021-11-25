سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الخميس 25-11-2021

حافظ سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-11-2021 على مستوياته، خلال التعاملات الصباحية ليأتي متوسط سعره عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-11-2021

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-11-2021

يشار إلي أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.