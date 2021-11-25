«الصحة» التونسية: 93 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة - في بيان صادر عنها مساء الأربعاء - بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و356 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 110 أشخاص خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و336 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 140 شخصا.

إصابات كورونا في تونس

كما ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 34 ألفًا و404 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، بينهم 10 آلاف و571 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 5 ملايين و14 ألفًا و437 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و264 ألفًا و507 جرعات، بينها 19 ألفًا و295 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصًا حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.