الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الخميس 25-11-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

استقر  سعر الدينار الكويتي في  الأسواق المحلية المصرية اليوم الخميس 25-11-2021،  بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 49.24 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية سجل 49.40 جنيه للشراء، و 52.0.4 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 51.71 جنيه للشراء، و 52.16 جنيه للبيع. 

 

 سعر الدينار الكويتي في الأسواق المحلية المصرية اليوم الخميس 25 -11-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

51.71 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

49.24 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

49.40 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

49.37 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

48.35 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

48.60 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 25 -11-2021

 

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

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