العراق وإيطاليا توقعان اتفاقيتى تعاون فى مجال التعليم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، توقيع اتفاقيتين تعاون لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية وجامعة الموصل مع جامعة بولونيا الإيطالية.

وقال وزير التعليم العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال حفل التوقيع الذي جرى في إيطاليا، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، : إن "الشراكة الدولية التي تصب في مصلحة تطوير بيئة التعاون الأكاديمي بين البلدين مهمة لاسيما في ظل التطورات العلمية المتسارعة في المجالات والتخصصات المتنوعة".

وأوضح نبيل كاظم، أن الجامعات العراقية تمتاز بحضورها الأكاديمي في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن نتائجها الحالية في التصنيفات العالمية ورصيدها من البحث العلمي في المستوعبات الرصينة واستجابتها وتعاملها مع التحديات جعلها جديرة بهذه الشراكات مع الجامعات العالمية من خلال برامج واتفاقات تحقق أهداف المؤسسة الأكاديمية العراقية في المجال المعرفي وخدمة المجتمع.

من جهته، أشاد رئيس جامعة بولونيا الإيطالية البروفسور جيوفاني مولاري، بالتفاهم والتنسيق مع الجانب العراقي وتلاقح التجارب والحرص على بلورة مناخات التعاون الهادف، وانفتاح وزارة التعليم العراقية على الأنظمة التعليمية العالمية والمضي باتجاه تحديث مجالات التعليم.