كيف علقت الفتيات على عودة شخصيتهم التمثيلية «علا عبد الصبور»؟

شوقت الفنانة هند صبري الكثير من جمهورها، بعدما نشرت صورها الأولى من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

مسلسل البحث عن علا

وقالت هند صبري لمتابعيها: "بعد غياب أكثر من 10 سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، فى أحدث مسلسلات نتفليكس العربية البحث عن علا" مضيفة: "أخيرًا أول صور من البحث عن علا"، حتى انهالت عليها التعليقات الإيجابية، خاصة الفتيات، اللواتي وصفن مشاعرهن، تجاه شخصية "علا عبد الصبور" صاحبة خفة الدم التي كانت تبحث عن زوجًا، وهي مستمرة في رحلة البحث عن "عريس"

مسلسل البحث عن علا



كيف علقت الفتيات؟

علقت عليها أشواق، مستخدمة: "ما كانت حتطلع علا عبد الصبور باللطافة هذه لو مو هند صبري اللي أدت الدور، من فتره اشتقت للمسلسل ورجعنا نشوفه من جديد أنا وماما ونضحك وكأنه عرض أول".



فيما كتبت أخرى: “أنا اليومين اللى فاتوا بس سمعت مسلسل عايزة اتجوز مرتين من خفة دمه ⁦ياريت الجزء التانى يبقى خفيف كدة⁩”.



مسلسل البحث عن علا

قصة كفاح الفتيات

فيما عبرت مستخدمة، عن مشاعرها، تجاه شخصية علا عبد الصبور، التي كانت تبحث عن زوجًا، في مسلسل "عايزة اتجوز" قائلة: "علا عبد الصبور قصة كفاح لكل البنات وصراعهم في الجوازات أمتعتنا جدًا بالتوفيق ان شالله".

كما علقت نورهان: "مستنيها بفارغ الصبر"، أما سارة، فكتبت: "الله علي الفن اللي بجد هند وخالد والقديرة سوسن بدر".

مسلسل البحث عن علا

وعبرت منال عن سعادتها: "متشوقة أشوفه لأن مسلسل عايزة أتجوز من أحلى المسلسلات على قلبي"، كما قالت فيروز: مسلسلي المفضل من 10 سنين.



ومسلسل "البحث عن علا" هو مسلسل اجتماعي، بطولة النجمات هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوي ويسرا وشيرين رضا ونخبة من الفنانين، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.