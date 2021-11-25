«التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة بين موظفى الدولة

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة تنقلات جديدة بين صفوف موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والتى شملت 854 موظفًا من وإلى 192 وحدة إدارية خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج جاءت فى المرتبة الأولى بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة الأكثر استحواذًا على قرار النقل والتى شملت 65 موظفًا، يليها مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية بعدد 61 موظفًا، مصلحة الجمارك بعدد 44 موظفًا، وزارة المالية 42 موظفًا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدد 37 موظفًا، جامعة طنطا بعدد 30 موظفًا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بعدد 29 موظفًا، هيئة الإسعاف المصرية بعدد 25 موظفًا، مصلحة الضرائب المصرية بعدد 22 موظفًا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بعدد 19 موظفًا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعدد 16 موظفًا، وزارة الصحة والسكان بعدد 14 موظفًا، الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدد 11 موظفًا، ديوان عام محافظة الدقهلية بعدد 9 موظفين.



وشملت قرارات النقل جامعة المنصورة بعدد 7 موظفين، مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 8 موظفين ومديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بعد 6 موظفين، مركز طب وجراحة عيون كفر الشيخ بعدد 9 موظفين، مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بعدد 8 موظفين، مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة بعدد 6 موظفين، ديوان عام محافظة الإسكندرية بعدد 4 موظفين.

يشار إلى أن شروط النقل تشمل أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وموافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة، وأن يكون النقل وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية بعد دراسة الجهاز.

