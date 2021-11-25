حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 25 نوفمبر 2021

تقدمها جاكلين عقيقي

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفيًا: يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تماماً طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحيًا: اعمد إلى الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

جومانة مراد

الثور

مهنيًا: يخفف عنك أحد الزملاء المخلصين من الصراعات السابقة ويسهل الخطى أكثر ابتداء من اليوم.

عاطفيًا: كن مستعدًا لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط الخفيفة.

صحيًا: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم.

من مشاهير هذا البرج الباتشينو.

الباتشينو

الجوزاء

مهنيًا: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدًا في حياتك أو ربحًا ماليًا، ويطرأ ما يزيد من الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقًا.

عاطفيًا: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات بينكما.

صحيًا: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

راغب علامة

السرطان

مهنيًا: الجديد يبدو واضحًا، ويكون بالنسبة إليك بحرًا واسعًا، ربما تسافر لكي تضع حجر الأساس، أو تستقبل زوارًا للهدف نفسه.

عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصًا أنه تحمّل الكثير بسببك.

صحيًا: قد تشعر بأنك كئيب ولا تقوى على القيام بواجباتك فتبقى في البيت وحيدًا.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب.

مجدي يعقوب

الأسد

مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك من الأشخاص الأنشط والأوعى والأكثر فعالية فتحصد بعض الأرباح وتسهل عليك بعض المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية.

عاطفيًا: يوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء الإيجابية فتكون الحوافز كثيرة وذات معنى وهدف بنّاءين، وقد تتحمّس لإشراك الشريك في نعيمك.

صحيًا: تبقى دائمًا على أعصابك أي أنك لا تعرف الراحة والاسترخاء، لذا تبدو دائمًا عصبيًا.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

هاني سلامة

العذراء

مهنيًا: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.

عاطفيًا: طيبة قلبك تؤدي دورًا في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.

صحيًا: خطورة جرح كبير في الرأس أو الركبة خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.

كيت وينليست

الميزان

مهنيًا: انطلاقة يوم مهم سريع سيكون بانتظارك واقع جديد مهم يحضرك لأمور جديدة إلى حركة فعالة أو إلى رفعة جديدة في العمل.

عاطفيًا: قد لا تكون قادرًا على تفهّم أوضاع الشريك وتتهمه بالغيرة أوالنفور أو أشياء أخرى، لكن عليك التوقّف فوراً عن توجيه الملاحظات السلبية.

صحيًا: تُحيطك طاقة سلبية تُؤثر في طباعك وتصرفاتك التي تطال المحيط بقسوة وتجرح مشاعره.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي.

منة شلبي

العقرب

مهنيًا: تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الإطلاق.

عاطفيًا: بالنسبة إليك الحب ينقسم إلى جزأين: الانجذاب العاطفي والانجذاب الجسدي، وتجد أن أحدهما يكمل الآخر.

صحيًا: وسط الجهود الكبيرة من حق صحتك الاهتمام بها وعدم التقصير في العناية.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر.

جيستن بيبر

القوس

مهنيًا: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك.

عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك.

صحيًا: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

جيرارد بيكيه

الجدي

مهنيًا: تعيش يوما ممتازا كي تتفاعل مع الآخرين تنشط الزيارات والتنقلات لا تهدأ حركة متواصلة ومثمرة كثف لقاءاتك وإطلالاتك.

عاطفيًا: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.

صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

إيهاب توفيق

الدلو

مهنيًا: تعيش يوما ضاغطا يطلب منك مضاعفة الانتباه والتدقيق في كل ما يتعلق بالملفات والأوراق ومستندات البيع والشراء.

عاطفيًا: كن لطيفًا مع الحبيب ولا تتصرّف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به.

صحيًا: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغل طاقتك إلى أقصى درجة.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

شريهان

الحوت

مهنيًا: وجود القمر في برج الأسد يتجانس ويتفاهم معك يساعدك على الحوار والتقدم ويعطيك نتائج مهمة وأفكار نشيطة لتتعامل مع الأمور بوضوح.

عاطفيًا: تنتابك الشكوك اليوم تجاه الحبيب وتشعر أنه تغير معك، لكن البعد لن يكون الحل المثالي بل عليك أن تواجهه.

صحيًا: أنت معرّض لأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة وكثرة ممارسة العمل.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري.