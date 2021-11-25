القوات المشتركة باليمن تنجح فى تفكيك ألغام حوثية بمناطق محررة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة مؤخرا، بينها شبكات زرعتها ميليشيا الحوثي، داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد.

وتمكنت هندسة القوات المشتركة، خلال الأسبوع الجاري، من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثا بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس، وفقا للعربية.

وفي بيان للقوات المشتركة، أفاد أن الميليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها.

وأكد أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مقطع فيديو برفقة فريق هندسي أثناء نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل قرية العقد في ضواحي حيس.

وتظهر المشاهد لحظة نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل منازل المواطنين، الأمر الذي يعد جريمة حرب تكفي لجر ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرمة دوليا زرعته الميليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

من ناحية أخرى، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن بلاده تلتزم بالحل السلمي لإنهاء الأزمة سياسيا بقيادة أممية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ، اليوم، مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سمنبي خلال زيارته الى نيويورك، تطرقت إلى آخر التطورات السياسية والاوضاع الانسانية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى السلام في اليمن.

كما تطرق مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام والحوار كحل للازمة اليمنية وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الذي أسفر عن أسوأ أزمة انسانية في العالم وتدهور في مختلف المجالات.