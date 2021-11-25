أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم الخميس 25-11-2021

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الخميس 25-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-11-2021

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، عند 1100 جنيه، تلاه سعر طن الأسمنت المسلح، حيث استقر عند 1088 جنيهًا.

كما شهد سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف، استقرارًا عند 1080 جنيهًا، في حين سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث استقر أيضًا إلى 1070 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة النصر، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، عند 1040 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المصري، الذي استقر عند 1040 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث بلغ 1030 جنيهًا، بينما استقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف عند 1005 جنيهات، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة سيناء، حيث استقر عند 1000 جنيه، مساويًا مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة بنحو 1000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ عدة أشهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 805 جنيهات، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 800 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، عند 1130 جنيهًا للطن الواحد.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا.