كورونا يصيب الأسود فى حديقة حيوان العاصمة الكرواتية زغرب

أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوانات في العاصمة زغرب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الكرواتية، فإن إصابة الأسدين تأكدت بفحوصات مختبرية في إطار برنامج مراقبة انتشار الفيروس لدى الحيوانات، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وتُعد هذه هي أول إصابة للحيوانات بفيروس كورونا في كرواتيا، وفقا لبيان الوزراة.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الكرواتية زغرب، شهدت السبت الماضي، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص من جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجا على إجراءات الحكومة بشأن فيروس كورونا.

وبحسب الإذاعة الكرواتية، طالب المتظاهرون مرارا باستقالة رئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش. كما هتفوا "لا استسلام!".

وكان الاحتجاج موجها بشكل أساسي ضد الإجراءات الأخيرة لمكافحة الجائحة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي. وبموجب هذه الإجراءات، لا يُسمح بدخول المباني الرسمية إلا لمن تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد- 19 أو جاءت نتيجة فحصهم سلبية.

ودعت مبادرة أطلقها معارضو التطعيم وقيود كورونا إلى المسيرة. كما شارك في المؤتمر عدد من الممثلين البارزين للأحزاب والمنظمات اليمينية الشعبوية واليمينية المتطرفة.

وشهدت كرواتيا ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد مؤخرا. ولم يتم تلقيح سوى 5ر46 % فقط من السكان بشكل كامل.

وفي الوقت الذي سجلت فيه الدول الأوروبية زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا اندلعت بها مواجهات وصدامات عنيفة يوم الجمعة الماضي، منها إلى جانب كرواتيا، النمسا وهولندا وبلجيكا، وفرنسا والدنمارك، بسبب تشديد إجراءات مكافحة الموجة الوبائية الواسعة التي فرضتها حكومات تلك الدول.

وتتخوف الدول الأوروبية من أن فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، سيفاقم الموجة الوبائية الحالية في أوروبا، لا سيما وأن احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، في حال عدم وضع ضوابط لها، ستسهم في انتشار واسع للمرض، وفق ما يحذر الخبراء الصحيون.