نجلاء بدر تتصدر «جوجل» بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «ويبقى الأثر»

تصدرت النجمة نجلاء بدر، التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأخيرة من حلقات حكاية "ويبقى الأثر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وكتب الجمهور عدد كبير من الآراء و أشادوا بأدائها التلقائي والمبدع.

وشهدت الحلقة الأخيرة من حكاية "ويبقى الأثر" العديد من المفاجآت والتطورات خاصة بعد أن اكتشفت "ياسمين" التي تجسدها النجمة نجلاء بدر بأن البنك قام بالحجز على سياراتها بسبب وجود شيكات بدون رصيد في حساب زوجها المتوفي والذي يجسده الفنان كريم كوجاك.

وقام الفنان لطفي لبيب الذي يجسد دور "عم عادل" بدفع ثمن الشيكات إلى البنك من أجل مساعدة نجلاء بدر خاصة وإنها مرت بظروف قاسية بعد وفاة زوجها فيما رفضت الزواج من أبن خالتها الذي تقدم للزواج منها.

وخلال عرض حلقات المسلسل أشاد الجمهور بأداء نجلاء بدر عبر صفحاتهم الشخصية والصفحات العامة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووصف البعض أداءها بالسهل الممتنع وأنها متمكنة في أداءها التمثيلي بشكل تلقائي وطبيعي وليس مصطنع ويجعل المشاهدة يصدق إحساسها.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقي، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

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