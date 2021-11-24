وزير التموين: سعة الصوامع التخزينية للأقماح تصل لـ3.4 مليون طن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر في 2014 لم تكن لديها طاقة تخزينية سوى 1.2 مليون طن من القمح، حيث كان يتم تخزين القمح في شون ترابية، ما يؤدي إلى فقد نحو 10% مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر نحو 10 ملايين طن سنويًا، ما يعني مليون طن هادر تعادل 5 مليارات جنيه سنويًا «5500 جنيه للطن»، لافتًا إلى أن السعة التخزينية الحالية بلغت 3.4 مليون طن وتكلف المشروع 7.7 مليار جنيه.

وأشار «المصيلحي» خلال مؤتمر الذي نظمته مؤسسة «مصر أمانة» اليوم الأربعاء، إلى أنه مع خطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية في منطقة توشكى، فإنه سيتم إنشاء مزرعة للصوامع توشكى 1 وتوشكى 2 وشرق العوينات وفي منطقة دندرة بقنا لقربها من القطارات والأنهار والطرق السريعة.

وفيما يتعلق بالدعم، قال «المصيلحي»، إن إجمالي عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ 64 مليون مستفيد مقيدين على 23 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد مستفيدي الخبز نحو 71 مليون مستفيد.

إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا

وأضاف: يتم إنتاج من 250 الى 270 مليون رغيف يوميًا، كما يتم استهلاك 750 ألف طن قمح شهريًا و120 ألف طن سكر شهريًا و70 ألف طن زيت، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 37 إلى 40 ألف طن أرز شهريًا.

وردًا على سؤال بشأن مدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، أكد «المصيلحي»، أنه لا توجد دولة في العالم تحقق اكتفاء ذاتيًا من كافة السلع، وإنما تستطيع تحقيق اكتفاء نسبي والحكومات تستطيع أن تزيد من نسبة الاحتياطيات لديها من السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة تقوم على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وزيادة إنتاجيتها لتقليل فجوة الاستهلاك، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على زراعة 250 ألف فدان بنظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية وزراعة من 100 إلى 150 ألف فدان عباد شمس.