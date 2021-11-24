الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تلاميذ مجمع مدارس الابتدائية بالفيوم يستقبلون مبادرة «حياة كريمة» الثقافية

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة بالفيوم

تستمر وزارة الثقافة تحت رئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فى مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رئاسة المخرج هشام عطوة "ممثلة عن قطاعات الوزارة"، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك بقري حياة كريمة بمركز اطسا بالفيوم، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وفي هذا الصدد أقيمت بمجمع مدارس الابتدائية بقرية الحجر بمركز اطسا، عدة فعاليات ثقافية وفنية تضمنت مجموعة من الورش الفنية وهى "عجينة السيراميك، أشغال يدوية من الموهير لعمل مفرش، تشكيل بالورق، مجسمات بالخرز، خوص"، بالإضافة لثلاث ورش خاصة بفن الرسم الأولي لتعليم أساسيات الرسم، والثانية للرسم الحر، والثالثة للتلوين علي لوحة مرسومة، وورشتان للحكي أحدهما عن "التغيرات النفسية في مرحلة المراهقة"، والأخري حكي قصة بعرائس الماريونيت.

وفي سياق متصل؛ أقيمت ضمن الفعاليات محاضرة بعنوان "مواجهة الضغوط النفسية"، ألقاها مصطفى أحمد من خريجى آداب قسم علم نفس، والذي أشار إلي الأسباب التي تسبب الضغوط النفسية ولخصها في "المبالغة في رؤية المشكلة، قراءة أفكار الغير، انتقاء السلبي والتركيز عليه"، كما تطرق لكيفية مواجهة هذه الضغوط ولخصها في "الإيمان بالله، التقبل، التفاؤل، التركيز على فيما تعمله الآن، وضع حدود عن حديثك مع الناس لحياتك الشخصية".

كما يشار إلى أن الفعاليات تضمنت فقرات أخرى فنية شملت تقديم موهبة من تلاميذ المدرسة في الغناء، بالإضافة إلى إلقاء الشاعر فوزي الجارحي لقصيدة "حماكي الله يامصر"، كما أقيم عرض فني بالاراجوز، وآخر للمسرح بعرائس الماريونيت.

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وزارة الثقافة مبادرة حياة كريمة مجمع المدارس بالفيوم حياة كريمه مبادرة الرئيس السيسي لحياة كريمة في الريف المصري

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