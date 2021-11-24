الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختتام فعاليات العرض المسرحي «حواديت الأراجوز» في المنيا (صور)

ختام مسرحية حواديت
ختام مسرحية حواديت الأرجوازضمن حياة كريمة بتل بني عمران

اختتمت فعاليات العرض المسرحي "حواديت الأراجوز" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، بقرية تل بنى عمران التابعة لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا ضمن أنشطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبالتعاون مع المحافظة، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبيت ثقافة دير مواس بقري المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" خلال الفترة من ٢٠إلى ٢٤ نوفمبر الجاري، بمركز شباب تل بنى عمران.

العرض من، تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجي ، موسيقى وألحان وائل عوض ،ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، مسكات مجدى ونس ، استعراضات أشرف فؤاد . 

يقوم العرض على فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب يتخللها التمثيل الاستعراض والغناء في جو فانتازيا شيق للطفل والأسرة على حد سواء ، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة ، 

العرض بطولة نخبة متميزة من الفنانين وهم رندا قطب ،محمود عامر ،.عادل الكومي ، عادل خلف ، مجدى عبيد ، عادل ماضي ، محمد خليل ، محمد بسيوني ، حمزه عبد الله ، فوزى المليجي .

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المنيا ختام فعاليات مسرحية حواديت الأراجوز مسرح المواجة والتجوال ضمن مبادرة حياة كريمة قرية تل بني عمران مركز ديرمواس

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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